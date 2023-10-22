Юрист Ногайлиева: пенсионный стаж можно потерять из-за ошибки или работодателя

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала в беседе с агентством "Прайм", что гражданин при выходе на пенсию может обнаружить, что часть его рабочего стажа "пропала".
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