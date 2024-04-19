Чего не сделаешь, чтобы угодить матушке-императрице

В ночь на 26 июня (7 июля) 1770 года русские корабли под командованием вице-адмирала Алексея Орлова, адмиралов Григория Спиридова и адмирала Джона Эльфинстона вошли в Чесменскую бухту и обстреляли турецкую эскадру.
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