Чего не сделаешь, чтобы угодить матушке-императрице

﻿﻿В ночь на 26 июня (7 июля) 1770 года русские корабли под командованием вице-адмирала Алексея Орлова, адмиралов Григория Спиридова и адмирала Джона Эльфинстона вошли в Чесменскую бухту и обстреляли турецкую эскадру.