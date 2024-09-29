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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Давно говорил, что они здесь не нужны. Надо доверять своим, а не привозить кого-то. «Зенит» дал поработать Семаку, нужно брать пример»

«Вот вам и иностранные специалисты. Я давно уже говорил, что они здесь не нужны. Если турнирную таблицу посмотрим, то первая тройка лидеров – все с русскими тренерами.

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