Театр абсурда
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Театр абсурда

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    надо стереть один большой город хохлов ,тогда песни укров будут другими.Украинцы просто н...
  • Вера смелых
    Считай, почти единственный сайт с таким поздравлением, с такими заставками... Спасибо.С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ...
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Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Интересная жизнь с Vera Star На днях депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о том, что в отношении внучек первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева — 37-летней Анастасии Вирганской и 45-летней Ксении Горбачевой, следует возбудить уголовное дело.

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