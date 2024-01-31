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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о высоком спросе на жилье в новых регионах

Спрос на возводимое в Донбассе и Новороссии жилье высокий. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития новых субъектов.

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