Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о высоком спросе на жилье в новых регионах

Спрос на возводимое в Донбассе и Новороссии жилье высокий. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития новых субъектов.
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