Эмоции держите под контролем: гороскоп от Павла Глобы на 5 февраля 2024 года Даниил АрхаровПавел Глоба предупредил, что 5 февраля 2024 года важно держать эмоции под контролем и не допускать негативного влияния на свое настроение.