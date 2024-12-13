Гастроэнтеролог Кашух: регулярные завтраки активизируют работу мозга по утрам

Регулярные завтраки помогают активизировать работу мозга. После приема пищи по утрам люди лучше запоминают информацию, концентрируют внимание, рассказала RT эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии