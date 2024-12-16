Щербаков: одно из зданий ансамбля жилых домов Наркомата связи отремонтируют

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков рассказал о согласовании проекта капитального ремонта многоквартирного дома на проспекте Мира, являющегося объектом культурного наследия.