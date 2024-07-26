Трамп снова проведет митинг в Батлере, где его пытались убить

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля, ФедералПресс. Бывший президент США и кандидат на выборах главы государства в 2024 году, республиканец Дональд Трамп объявил о проведении еще одного предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.