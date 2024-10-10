Лера Кудрявцева в поисках няни предупреждает о своем непростом характере

Звезда НТВ, телеведущая Лера Кудрявцева ищет няню в Интернете и уже получила много предложений. Лера Кудрявцева, известная телеведущая, делится нюансами своей жизни как мамы шестилетней дочери Марии, которую она воспитывает с хоккеистом Игорем Макаровым.