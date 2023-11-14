Следствие пришло в самарское правительство // Задержаны бывший первый вице-губернатор и врио министра строительства региона

В Самаре 14 ноября задержаны бывший первый вице-губернатор—председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, объявивший в тот же день об отставке, и врио министра строительства региона Михаил Асеев.
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