FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Да, пусть он там, в принципе, живет... Ему ж никто конца ведь не желает... Он же на Россию грязь не льет. Хотя, как ...Валерий Леонтьев ...
  • lady lyudmila
    О чем Вы ? Он хороший певец и человек. Уже стареет и болеет. Пусть спокойно живет.Валерий Леонтьев ...
  • lady lyudmila
    Кстати , да . Считает себя лучшей в мире. Все в прошлом. Надо меняться. И почему иностранцы в Думе ?Роднина объяснила...

Следствие пришло в самарское правительство // Задержаны бывший первый вице-губернатор и врио министра строительства региона

Следствие пришло в самарское правительство // Задержаны бывший первый вице-губернатор и врио министра строительства региона

В Самаре 14 ноября задержаны бывший первый вице-губернатор—председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, объявивший в тот же день об отставке, и врио министра строительства региона Михаил Асеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх