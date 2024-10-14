Возбуждено уголовное дело после обрушения декораций на съемках фильма в Ленобласти

ЧП случилось при работе над картиной «Василий Теркин» Следователи начали расследование по факту обрушения в воскресенье декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Лужском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе СК РФ.
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