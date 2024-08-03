Юрист: работодатель обязан обеспечить нормальные температурные условия в офисе

Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ, разъяснил в беседе с RT, что если в офисе слишком жарко или холодно, то это может стать основанием для жалобы сотрудника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии