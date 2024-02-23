Полмиллиарда записей о россиянах утекли в Сеть в результате одного инцидент...

Полмиллиарда записей о россиянах утекли в Сеть в результате одного инцидента — больше, чем за весь прошлый годВ 2024 году произошёл инцидент, в результате которого в Сеть утекли 500 млн записей о россиянах — всего с начала года зафиксирована утечка 510 млн таких записей.