Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ба да ни как братушки месторождения газа у себя нашли? Мохнато жить теперь будут...Болгария предложи...
  • Игорь Васиков
    Ливерная колбаса должна напоминат о своем наполнении...Шольц упомянул Ук...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Гнать бы эту бабу ягу пинками из страны. От этой старой шлюхи воняет канализацией даже в интернете. Ну да грузины сам...Зурабишвили лишил...

Президента Южной Кореи захотели арестовать

Президента Южной Кореи захотели арестовать

Объединенная следственная группа запросила ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля после того, как тот три раза проигнорировал вызов на допрос по уголовному делу, связанному с объявлением в стране военного положения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Правильно,это уже преступник.Жаль Зеленского до сих пор не арестовали!
Ответить
19 час.
Eduard
Ещё один чекнутый &quot;друг Америки&quot;,уверен придумали они ,он провел&quot;Военное положение&quot;.Кто-то напал на Корею?
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх