Объединенная следственная группа запросила ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля после того, как тот три раза проигнорировал вызов на допрос по уголовному делу, связанному с объявлением в стране военного положения.
Президента Южной Кореи захотели арестовать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Правильно,это уже преступник.Жаль Зеленского до сих пор не арестовали!
Ответить
19 час.
Eduard
Ещё один чекнутый "друг Америки",уверен придумали они ,он провел"Военное положение".Кто-то напал на Корею?
Ответить
19 час.
Свежие комментарии