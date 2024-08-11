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Царьград

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Угроза госпереворота в Сербии: "Братьев" России попытались раскачать по сценарию Сороса

Мирный митинг в Белграде, на который пришло до 27 тысяч человек, обернулся провокацией и угрозой госпереворота в Сербии.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Когда уже эта старая жаба сорос сдохнет.
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20 час.
Анфиса Иванова
Тогда он сдохнет, когда не сможет находить среди граждан и руководителей своих стран желающих ему подражать и поддерживать его ...
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19 час.

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