Выплаты в случае гибели или ранения военных проиндексировали на 4,5%

В России с 1 января 2025 года проиндексировали на 4,5% суммы отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам ряда правоохранительных органов и добровольцев в зоне спецоперации, в том числе в случае их гибели или ранения.
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