Также опубликовано видео применения ФАБ-3000 с УМПК по ПВД ВСУ в хуторе Никольский Курской области.В результате авиационного удара по пункту временной дислокации омбр ВСУ в районе населённого пункта Темировка Запорожской области погибли до 40 бойцов ВСУ.