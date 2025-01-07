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До 40 бойцов ВСУ погибли при авиаударе в Запорожской области

До 40 бойцов ВСУ погибли при авиаударе в Запорожской области

Также опубликовано видео применения ФАБ-3000 с УМПК по ПВД ВСУ в хуторе Никольский Курской области.В результате авиационного удара по пункту временной дислокации омбр ВСУ в районе населённого пункта Темировка Запорожской области погибли до 40 бойцов ВСУ.

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