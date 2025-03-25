На Восток им путь заказан, а вот на Запад…

Игорь Мальцев Наверное, вы уже забыли, какая «красота» началась на улицах Киева, когда после начала СВО власти стали раздавать гражданским калаши прямо с телеги: массовое мародёрство, убийства и вымогательства.
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