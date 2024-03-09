Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении СВО

Выполняя боевую задачу, орудия Д-20 132-й бригады 1-го Армейского корпуса группировки войск «Юг» заняли огневую позицию, в течение нескольких минут провели подготовку к стрельбе и открыли огонь на поражение.
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