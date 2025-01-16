Обожаю такие заголовки! Оцените: "Bloomberg узнал новые условия России для переговоров с Украиной". От кого он их узнал, интересно? От Татьяны Монтян? Ну не от кого больше, мне кажется.
Странные новости от Bloomberg
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Педуард, учи историю. Ленин вынужден был отдать Прибалтику, Россия была истощена до предела 6-летней войной. Потому не было сил воевать за территорию, люто ненавидящую Россию Советскую.Если бы русское население хотело уехать из Прибалтики, то давно бы уехали за 34 года.Но не хотят.
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10 час.
Анатолий Рябенко
Любые потуги долбануть Россию или выдумать какие либо каверзы различных "умных" болтунов должны рассматриваться как попытки нагадить России в борьбе с НАТО и США развалить Россию. Реакция должна быть злой и беспощадной с такой мразью.
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10 час.
Серж Южанин
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8 час.
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