Политика как он...
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Политика как она есть

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Странные новости от Bloomberg

Странные новости от Bloomberg

Обожаю такие заголовки! Оцените: "Bloomberg узнал новые условия России для переговоров с Украиной". От кого он их узнал, интересно? От Татьяны Монтян? Ну не от кого больше, мне кажется.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Педуард, учи  историю. Ленин  вынужден  был отдать Прибалтику, Россия  была  истощена  до предела  6-летней  войной. Потому  не  было  сил воевать за  территорию, люто ненавидящую  Россию Советскую.Если  бы  русское  население  хотело уехать из Прибалтики, то  давно  бы  уехали  за  34   года.Но  не  хотят.
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10 час.
Анатолий Рябенко
Любые потуги долбануть Россию или выдумать какие либо каверзы различных &quot;умных&quot; болтунов должны рассматриваться как попытки нагадить России в борьбе с НАТО и США развалить Россию. Реакция должна быть злой и беспощадной с такой мразью.
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10 час.
Серж Южанин
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8 час.

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