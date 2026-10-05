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Царьград

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ЦИК Боснии завершила выборы: 32,2% избирателей проголосовали

ЦИК Боснии завершила выборы: 32,2% избирателей проголосовали

ЦИК Боснии и Герцеговины объявила о завершении всеобщих выборов. Правом голоса обладали 3,4 млн граждан, проголосовали 32,2%.

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