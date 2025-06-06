В Крыму задержали чиновника за взяточничество

В ФСБ России сообщили о задержании заместителя отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии