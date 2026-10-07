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Аргументы и Факты

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Рубио заявил, что страны ЕС взять на себя большую долю расходов на оборону

Рубио заявил, что страны ЕС взять на себя большую долю расходов на оборону

Европейские страны должны взять на себя большую часть расходов, связанных с обеспечением обороны собственного континента, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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