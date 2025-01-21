Условие для переговоров

Трамп должен подтвердить серьезность своих намерений Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что для Трампа самое главное – завершить боевые действия на Украине, а как именно – безразлично, по большому счету.
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