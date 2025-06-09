Политика как он...
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Политика как она есть

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Четверо суток в засаде: штурмовик рассказал о хитрости при взятии Богдановки

Четверо суток в засаде: штурмовик рассказал о хитрости при взятии Богдановки

Командир штурмового взвода батальона «Кедр» 80-го гвардейского танкового полка группировки войск «Центр» младший сержант Денис Деревнин поделился подробностями успешного штурма укрепленной Богдановки — населенного пункта, который украинские силы считали практически неприступным, сообщает «Красная звезда».

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