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Zero Hedge

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Birkin Bag Maker Plunges Most Since 2010 As Soft China Demand Weighs On Leather Sales

Birkin Bag Maker Plunges Most Since 2010 As Soft China Demand Weighs On Leather Sales

Birkin Bag Maker Plunges Most Since 2010 As Soft China Demand Weighs On Leather Sales Hermès shares in Paris suffered their steepest intraday decline in nearly 16 years after second-quarter leather goods sales missed estimates among analysts tracked by Bloomberg, reigniting concerns over the luxury group's large exposure to the Chinese market.

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