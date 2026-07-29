Birkin Bag Maker Plunges Most Since 2010 As Soft China Demand Weighs On Leather Sales Hermès shares in Paris suffered their steepest intraday decline in nearly 16 years after second-quarter leather goods sales missed estimates among analysts tracked by Bloomberg, reigniting concerns over the luxury group's large exposure to the Chinese market.
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