1987 год. Пожилой джентльмен Николас Уинтон (Энтони Хопкинс) со своей женой Гретой (Лена Олин) живут в симпатичном домике недалеко от Лондона.
Одна жизнь
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1987 год. Пожилой джентльмен Николас Уинтон (Энтони Хопкинс) со своей женой Гретой (Лена Олин) живут в симпатичном домике недалеко от Лондона.