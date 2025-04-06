Глава минобороны Израиля заявил о прямых связях ХАМАС и Ирана

Обвинение в прямой связи руководства палестинского радикального движения ХАМАС с Ираном, а также получении от иранских спецслужб полмиллиарда долларов, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, 6 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
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