МИД Венгрии сообщил об открытии нового погранперехода с Украиной

Между Венгрией и Украиной открыт новый пограничный переход. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил госсекретарь венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадьяр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии