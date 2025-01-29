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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиэтл» выставил Грубауэра на драфт отказов. У немца худший коэффициент надежности среди вратарей, сыгравших 15+ матчей в этом сезоне

«Кракен» выставил 33-летнего вратаря на драфт отказов, чтобы отправить его в «Коачеллу» из АХЛ.  В текущем сезоне НХЛ немецкий голкипер провел 21 матч и пропустил 74 гола.

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