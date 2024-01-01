Театр абсурда
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Театр абсурда

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При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

Мой сегодняшний собеседник - Марина Николаевна Л., профессор на пенсии. Ее отец, ученый и инженер, обеспечил первый в истории беспосадочный перелет самолета В.

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Комментарии
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Багира
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10 час.
Багира
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10 час.
Александр
А с чего такая секретность?Почему нет фамилии собеседницы автора? Или автор всё высосал из пальца? Туполев хорошо знал,за что сидел и никогда на это не обижался. Снижения цен были только в послевоенные годы. Мутная статейка.
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9 час.

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