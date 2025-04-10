Евгений Люлин: «Будущее России – в интеграции науки и производства»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в праздновании 75-летия важного для России оборонного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.
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