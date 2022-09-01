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Алые погоны в День знаний получили 80 "новобранцев" Уссурийского СВУ

Алые погоны в День знаний получили 80 "новобранцев" Уссурийского СВУ

Торжественная линейка в День знаний прошла в Уссурийском Суворовском военном училище. 1 сентября свои первые погоны получили 80 первокурсников, среди которых — восемь несовершеннолетних граждан Лаоса, сообщает ИА UssurMedia.

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