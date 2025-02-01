Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    За чей счет банкет? Курсы, комиссии и пр? А не проще не пускать в Россию этих "ценных специалистов" с их аулами. Пуст...Власти России уже...
  • Людмила Петрухина (Цыганкова)
    А Москалькова об этом знает? Она же защищала укрофашистов🤬 Или у нее на глазоньках розовые очечки? Так может ее пора...Пытки током, слом...
  • ninikooo Митусова
    А что дети мигрантов и их родственники тут делают? Получают «социалку» и совершают преступления?Власти России уже...

Терпеть ненавижу таких "пацифистов"!

Терпеть ненавижу таких "пацифистов"!

Москалькова очень вовремя влезла со своей проповедью о хороших хохлах!!! Я просто "умиляюсь и пускаю слезу"!!! Пусть она это рассказывает  тем, кто  пострадал в Курской области и потерял там  своих близких, стал инвалидом и потерял ВСЁ, что приобрёл за всю свою жизнь!! Особенно про свои рассуждения о хороших хохлах пусть  расскажет той девочке 18 лет, которую украинские  нацики насиловали всей шоблой, а потом её убили!!! Думаю она и все остальные кто был в этом аду её "поймут"!!!  (это я от себя) Уполномоченный по правам человека  Татьяна Москалькова заявила, что россиянам не надо расчеловечиваться и считать украинских военнослужащих поголовно зверьем.

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Комментарии
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VG
Vladislav Glotov
Очень неоднозначное впечатление производит выступление Москальковой. И действительно у жителей Горловки и Донецка, у жителей Курской области, столкнувшихся со зверствами бандеровцев, о чем вчера и сегодня СМИ приводят жуткие подробности, это выступление никаких положительных эмоций не вызовет. Но стоит всё же обратиться к страницам истории Великой Отечественной войны. Летом 1942 года, когда фашисты шли к Волге и когда появился знаменитый приказ Сталина &quot;Ни шагу назад&quot;, в газетах было опубликовано пронзительное стихотворение Симонова, где отношение к немцам выражалось словами &quot;сколько раз увидишь его, столько раз его и убей&quot;. А в апреле 1945 года, когда Красная Армия подходила к Берлину, на страницах &quot;Правды&quot; был резко раскритикован Эренбург, выступивший незадолго до этого с подобным же призывом. Москалькова затронула проблему, которая неизбежно встанет после Победы, - что делать с украинцами, как переформатировать их сознание, освободить его от нацистской накипи и ненависти. Ведь жить с ними всё равно придется по соседству, что бы там ни стало с государством Украина. Но для широкого обсуждения этой проблемы сегодня еще не пришло время, слишком кровоточат раны, и считаю большой ошибкой то, что слова Москальковой, сказанные в профессиональном сообществе, были вынесены на публику.
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11 час.
Александр
Сама скорее всего хохлушка(это не национальность) Заставить эту мразь выучить историю и попытаться понять кто такие хохлы и хороших их НЕ БЫВАЕТ!!! Есть только притихшие и ждущие подходящего момента или приказа хозяев!
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9 час.
леонид рыбаков
Всех депутатов по очереди на передовую и именно на первую линию Жирок от мусульманского плова стряхнуть А то пока закон примут в защиту страны и народа  А он уже горя немеряно принес как например с завозом мигрантов Может дойдет до них что и смертную казнь в водить для предателей
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59 мин.
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