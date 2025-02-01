VG

Vladislav Glotov

Очень неоднозначное впечатление производит выступление Москальковой. И действительно у жителей Горловки и Донецка, у жителей Курской области, столкнувшихся со зверствами бандеровцев, о чем вчера и сегодня СМИ приводят жуткие подробности, это выступление никаких положительных эмоций не вызовет. Но стоит всё же обратиться к страницам истории Великой Отечественной войны. Летом 1942 года, когда фашисты шли к Волге и когда появился знаменитый приказ Сталина "Ни шагу назад", в газетах было опубликовано пронзительное стихотворение Симонова, где отношение к немцам выражалось словами "сколько раз увидишь его, столько раз его и убей". А в апреле 1945 года, когда Красная Армия подходила к Берлину, на страницах "Правды" был резко раскритикован Эренбург, выступивший незадолго до этого с подобным же призывом. Москалькова затронула проблему, которая неизбежно встанет после Победы, - что делать с украинцами, как переформатировать их сознание, освободить его от нацистской накипи и ненависти. Ведь жить с ними всё равно придется по соседству, что бы там ни стало с государством Украина. Но для широкого обсуждения этой проблемы сегодня еще не пришло время, слишком кровоточат раны, и считаю большой ошибкой то, что слова Москальковой, сказанные в профессиональном сообществе, были вынесены на публику.