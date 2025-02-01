Москалькова очень вовремя влезла со своей проповедью о хороших хохлах!!! Я просто "умиляюсь и пускаю слезу"!!! Пусть она это рассказывает тем, кто пострадал в Курской области и потерял там своих близких, стал инвалидом и потерял ВСЁ, что приобрёл за всю свою жизнь!! Особенно про свои рассуждения о хороших хохлах пусть расскажет той девочке 18 лет, которую украинские нацики насиловали всей шоблой, а потом её убили!!! Думаю она и все остальные кто был в этом аду её "поймут"!!! (это я от себя) Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что россиянам не надо расчеловечиваться и считать украинских военнослужащих поголовно зверьем.
Терпеть ненавижу таких "пацифистов"!
Комментарии
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VG
Vladislav Glotov
Очень неоднозначное впечатление производит выступление Москальковой. И действительно у жителей Горловки и Донецка, у жителей Курской области, столкнувшихся со зверствами бандеровцев, о чем вчера и сегодня СМИ приводят жуткие подробности, это выступление никаких положительных эмоций не вызовет. Но стоит всё же обратиться к страницам истории Великой Отечественной войны. Летом 1942 года, когда фашисты шли к Волге и когда появился знаменитый приказ Сталина "Ни шагу назад", в газетах было опубликовано пронзительное стихотворение Симонова, где отношение к немцам выражалось словами "сколько раз увидишь его, столько раз его и убей". А в апреле 1945 года, когда Красная Армия подходила к Берлину, на страницах "Правды" был резко раскритикован Эренбург, выступивший незадолго до этого с подобным же призывом. Москалькова затронула проблему, которая неизбежно встанет после Победы, - что делать с украинцами, как переформатировать их сознание, освободить его от нацистской накипи и ненависти. Ведь жить с ними всё равно придется по соседству, что бы там ни стало с государством Украина. Но для широкого обсуждения этой проблемы сегодня еще не пришло время, слишком кровоточат раны, и считаю большой ошибкой то, что слова Москальковой, сказанные в профессиональном сообществе, были вынесены на публику.
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11 час.
Александр
Сама скорее всего хохлушка(это не национальность) Заставить эту мразь выучить историю и попытаться понять кто такие хохлы и хороших их НЕ БЫВАЕТ!!! Есть только притихшие и ждущие подходящего момента или приказа хозяев!
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9 час.
леонид рыбаков
Всех депутатов по очереди на передовую и именно на первую линию Жирок от мусульманского плова стряхнуть А то пока закон примут в защиту страны и народа А он уже горя немеряно принес как например с завозом мигрантов Может дойдет до них что и смертную казнь в водить для предателей
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59 мин.
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