«Бывший муж требует, чтобы я вернула себе девичью фамилию»

«Все дело в его невесте» Менять или не менять фамилию после свадьбы — личный выбор каждого. Но что делать, если вы уже прожили в браке двенадцать лет, пять лет назад успели развестись и только сейчас ваш бывший муж решил, что вам его фамилией пользоваться нельзя? С такой необычной проблемой столкнулась 37-лентняя пользовательница Reddit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии