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«Бывший муж требует, чтобы я вернула себе девичью фамилию»

«Бывший муж требует, чтобы я вернула себе девичью фамилию»

«Все дело в его невесте» Менять или не менять фамилию после свадьбы — личный выбор каждого. Но что делать, если вы уже прожили в браке двенадцать лет, пять лет назад успели развестись и только сейчас ваш бывший муж решил, что вам его фамилией пользоваться нельзя? С такой необычной проблемой столкнулась 37-лентняя пользовательница Reddit.

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