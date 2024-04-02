«Бывший муж требует, чтобы я вернула себе девичью фамилию»

«Все дело в его невесте» Менять или не менять фамилию после свадьбы — личный выбор каждого. Но что делать, если вы уже прожили в браке двенадцать лет, пять лет назад успели развестись и только сейчас ваш бывший муж решил, что вам его фамилией пользоваться нельзя? С такой необычной проблемой столкнулась 37-лентняя пользовательница Reddit.