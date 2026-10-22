Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В новом терминале аэропорта Казани планируют открыть представительство Центра уникального мастерства (ЦУМ), где будут представлены изделия татарстанских ремесленников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Актанышской шко...
- На мужчин, избивш...
- Путин учредил Все...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым