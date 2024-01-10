Россия решительно осудила террористические методы группировок в Эквадоре

Москва решительно осудила террористические методы группировок в Эквадоре. С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.
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