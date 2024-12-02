Сценарий ядерного удара от Newsweek: миллионы погибших и раненых в Пекине и Москве Евгения КомароваИздание Newsweek недавно представило сценарий ядерного удара, предполагающий миллионы погибших и раненых в Москве, Пекине и Пхеньяне.
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