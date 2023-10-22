Политика как он...
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Политика как она есть

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Невоенный анализ-40. Кратко и наглядно

Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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59
Бог шельму метит! Позор хохлоскоту! Халявщики сраные!
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2 н.
АА
Алекс Архипов
Повелись укры, думали их кормить будут, а вовсе не ими кормиться. Ошиблись.
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2 н.
Мария Беликова
Мечтали о кружевных труселях и безвизе. Получили....
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2 н.

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