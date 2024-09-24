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Полянский назвал Британию главным противником достижения мира на Украине

Полянский назвал Британию главным противником достижения мира на Украине

Власти Великобритании являются главной силой, выступающей против достижения мира на Украине. Об этом во время общения с РИА Новости заявил замглавы российской миссии в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

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