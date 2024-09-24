Полянский назвал Британию главным противником достижения мира на Украине

Власти Великобритании являются главной силой, выступающей против достижения мира на Украине. Об этом во время общения с РИА Новости заявил замглавы российской миссии в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
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