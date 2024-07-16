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Ростовчане не любят электросамокатчиков больше всех в стране

Ростовчане не любят электросамокатчиков больше всех в стране

Запрет этого вида транспорта поддержал каждый третий житель донской столицы.Опрос, проведённый порталом SuperJob, показал, что Ростов-на-Дону стал городом, чьи жители больше всего не любят электросамокаты по всей стране.

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