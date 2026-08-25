Указ Президента РФ № 604 от 24.08.2026: временное управление объектами критической инфраструктуры и риски для держателей ценных бумаг

24.08.2026 подписан Указ Президента РФ № 604 "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры", вводящий бессрочное временное управление активами хозяйствующих субъектов через Росимущество без судебной процедуры.
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