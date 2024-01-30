Участникам СВО начнут выдавать средства реабилитации без заявлений

Участники спецоперации смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Такое постановление, выпущенное в минувшую субботу, опубликовано на сайте Правительства России 30 января.
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