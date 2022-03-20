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«Чикаго» обсуждал с «Торонто» обмен Флери и Хэйгла на Мразека, Ниса и пики 1-го раунда. «Лифс» отказались от сделки

«Чикаго» мог обменять Флери и Хэйгла в «Торонто» на Мразека и пики 1-го раунда. «Блэкхокс» обменяли форварда Брэндона Хэйгла в «Тампу», но до этого обсуждали крупный трейд с «Торонто».

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