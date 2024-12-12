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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Александр Буйнов жалуется на жуткое состояние здоровья

Здоровье Александра Буйнова последнее время вызывает беспокойство у его друзей и поклонников. Периодически появляются новости о том, что 74-летний артист на самом деле чувствует себя не лучшим образом, поскольку вновь борется с раком.

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