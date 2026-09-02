Украина начала понимать, что такое реальный ужас: Киев принял за 20 минут 20 «Искандеров» и «Цирконов»

После налета «пианист» выступил с обращением — просим-де Трампа поскорее покончить с этим кошмаром Радомир Маркуш Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press Пять суток «бандерольного» ада в Киеве перешли в «Искандеровый», причем вполне ожидаемо.