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Происшествия

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В Севастополе перед судом предстанет мошенник, похитивший более 6 млн рублей у участника СВО под предлогом сделок с недвижимостью

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 42-летнего обвиняемого по ч.

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