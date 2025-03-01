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Породы кошек, которые были популярны еще в СССР

Породы кошек, которые были популярны еще в СССР

В Советском Союзе котиков кормили натуральными продуктами, в качестве туалета использовали лотки для проявки фотопленки, а про диковинных мейн-кунов и сфинксов слышали единицы, чьи родственники ездили за рубеж.

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