Породы кошек, которые были популярны еще в СССР

В Советском Союзе котиков кормили натуральными продуктами, в качестве туалета использовали лотки для проявки фотопленки, а про диковинных мейн-кунов и сфинксов слышали единицы, чьи родственники ездили за рубеж.
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