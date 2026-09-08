Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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В Восточном Дегунине рассказали, чем полезны занятия ментальной арифметикой

Занятия по ментальной арифметике для участников проекта «Московское долголетие» в Восточном Дегунине направлены на тренировку памяти, внимания и профилактику возрастных изменений мозга.

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